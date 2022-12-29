Астанчанин поджег новое авто знакомой: ущерб составил 19 млн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанчанин поджег новый автомобиль знакомой из-за ссоры. Автомобиль получил значительные повреждения, чем потерпевшей причинен значительный имущественный ущерб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В утреннее время, в 05.50 часов, в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля Hyundai Tucson. Машина находилась во дворе жилого дома по улице Куйши Дина.

«Прибывшие по вызову полицейские, возле полыхающего автомобиля задержали 42-летнего мужчину. Установлено, что он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, поджег автомобиль знакомой. Выждав момент, в ночное время мужчина пришел во двор знакомой и, облив автомобиль бензином, поджег его. В результате возгорания автомобиль потерпевшей получил значительные повреждения, чем последней причинен значительный имущественный ущерб, в размере 19 млн тенге. Прибывшими на место происшествия сотрудниками пожарной службы пожар был локализован», - сообщили в полиции.

По факту умышленного повреждения чужого имущества проводится досудебное расследование. Мужчина, причастный к поджогу, водворен в изолятор временного содержания ДП.



