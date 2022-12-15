Астанчанин носил с собой в пакете обрез охотничьего ружья

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Жителя столицы с обрезом охотничьего ружья установили полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

При проведении ОПМ «Правопорядок» в вечернее время по улице Ойыл установлен 28-летний мужчина, у которого при наружном досмотре в пакете обнаружен предмет, похожий на огнестрельное оружие.

Согласно заключению специалиста, изъятое оружие является огнестрельным гладкоствольным оружием, изготовленный самодельным способом, путем укорачивания ствола и приклада охотничьего ружья ИЖ-К 16 калибра. Ружье пригодно для производства выстрелов. По данному факту проводится досудебное расследование.

На территории столицы с 12 декабря проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Целью данного мероприятия является обеспечение должного общественного правопорядка, предупреждения, пресечения преступлений на улицах и в других общественных местах.

С начала ОПМ в столице зарегистрировано 109 преступлений, 16 из которых совершено в общественных местах и на улицах. Всего за сутки раскрыто 76 преступлений, задержано 18 преступников, находящихся в розыске.

Кроме того, в рамках «Правопорядка» выявлено около двух тысяч административных правонарушений, среди которых мелкое хулиганство, нарушение тишины, распитие спиртных напитков в общественных местах, нахождение в ночное время несовершеннолетних вне жилища. Обходами жилых массивов участковыми инспекторами полиции проверено более 5 700 квартир, сдаваемых внаем, 426 заброшенных домов и 2 200 дачных построек. Осуществлена проверка 2 158 лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел, в том числе 76 неблагополучных семей.



