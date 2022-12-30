Астанчане выступают против уплотняющей застройки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Жители столицы выступают против уплотняющей застройки. На этот раз астанчане организовали санкционированный акиматом митинг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Речь идет о квадрате улиц Мангилик Eл, ханов Керея и Жанибека, Бокейхана и Сагынак, где в непосредственной близости от школы и поликлиники, напротив Назарбаев центра в отсутствие свободных подъездов для строительной и иной техники, застройщик получил разрешение на возведение ЖК «Mangilik residence». Это две башни высотой 16 и 8 этажей. При этом, изначальное целевое назначение предусматривало музыкальную школу, затем сквер, но в итоге изменилось в пользу коммерческой уплотняющей застройки.

По словам горожан, решение принято без учета общественного мнения, интересов района и общегородской инфраструктуры.

«Стройка, если она не будет остановлена, станет настоящим коллапсом для и без того плотно застроенного района с повышенной нагрузкой на коммуникации, с еще большей перегрузкой движения по улицам Бокейхана, Мангелик Eл, ханов Керея и Жанибека. В этом районе расположена школа-лицей 72, поликлиника 9, куда постоянно подъезжают машины скорой помощи. Уже сейчас их движение блокируется строительной техникой. Под угрозу попадает и сквер напротив Назарбаев центра вдоль улицы Бокейхана, который может превратиться в парковку», - утверждают жильцы.

По их словам, ранее в акимате сообщили, что не будут строить впритык шестнадцатиэтажное здание. Вместо этого обещали построить маленький сквер.

«Мы против строительства многоэтажки. Во всех отношениях она неправильная. Посмотрите с точки зрения дизайна. Там дома и вокруг будет возвышаться такое огромное здание. Это что наводит красоту? Это уродует город. Там будет невозможно жить», - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» жилец близлежащего дома Абылгазы Дуйсембиев.

Действительно, как сообщили в пресс-службе акимата Астаны, здесь планировалось строить сквер. Однако стоит учитывать, что земельный участок находится в частной собственности.

«Постановлением акимата от 4 апреля 2022 года были внесены дополнения в проект детальной планировки территории между поликлиникой 9, ЖК «Caspian Palace» и школой № 77, а именно объект «МЖК» заменен на «Сквер». ТОО «Orynbor Towers», которому принадлежит право собственности на земельный участок, было подано исковое заявление. По результатам судебного производства, решением специализированного межрайонного адмсуда города было отменено решение акимата в части замены ЖК на сквер. На данный момент между жителями и строительной компанией ведутся переговоры», - прокомментировали в акимате.

В пресс-службе компании BI Group также пояснили, что возведение жилого объекта Mangilik Residence возобновлено на правовых основаниях. В частности, все необходимые разрешительные документы для реализации проекта у компании имеются.

«Управлением архитектуры, градостроительных и земельных отношений 02.03.2021 г. согласован эскизный проект. РГП «Госэкспертиза» 30.09.2021 г. выданы положительные заключения экологической и государственной экспертизы на строительство дома, инженерных сетей. Заключены договоры авторского, технического надзора и генерального подряда. Акиматом города 11.01.2022 г. выдано разрешение на привлечение денег дольщиков», - пояснили в пресс-службе BI Group.

Тем не менее, жители недовольны этим решением и не знают, куда обращаться дальше. Возникает вопрос: что же необходимо для города - благоустройство или очередная многоэтажка.

За комментарием мы обратились к юристу Бакытжану Базарбеку.

«Акимат может изъять землю у застройщика для государственных нужд. Есть 84 статья в Земельном кодексе «Изъятие земельного участка для госнужд». Если по генплану там сквер, если люди хотят, чтобы там был сквер, то можно изъять для госнужд этот земельный участок. Во-вторых, если земельный участок предоставлен застройщику до утверждения Генплана, закон на стороне застройщика: он должен использовать земельный участок по целевому назначению. Акимат должен изъять земельный участок у застройщика для госнужд: выплатить компенсацию, дать равноценный участок и изъять. Если застройщику предоставлен земельный участок после утверждения генплана, то это постановление о предоставлении этого земельного участка должно быть отменено, так как это постановление незаконное. Ввиду того, что не соответствует требованиям законодательства. Комитет по управлению земельными ресурсами должен подать иск в суд и отменить в судебном порядке это постановление», - прокомментировал юрист.

В акимате также сообщили, что на данный момент ведутся переговоры между жителями и строительной компанией. Столичные власти напомнили об успешных примерах, когда вместо жилых комплексов были построены социальные объекты и общественные пространства. В частности, на земельном участке между ЖК «Sport City» и «Асем тас-2» вместо ЖК будет построен сквер. Касательно обращения жителей ЖК «Хайвил», на земельном участке по улице Байтурсынова, 7, вместо жилого комплекса будет построена школа. По улице Кумисбекова, 9, вместо 21-этажного ЖК и паркинга будет построено общественное пространство и сквер. В квадрате улиц М. Горького – Косыгина-Челюскинцева-Ишимской вместо ЖК будет построена школа.



