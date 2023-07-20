Астанчане в режиме онлайн могут выбрать место для захоронения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На кладбище в Астане можно будет в режиме онлайн выбрать место для захоронения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Многие жители заедаются вопросом: куда мы должны идти, если не Дай Бог умрет кто-то из близких или родственников. В этой связи наше управление хочет внести предложение. Мы подали свое предложение управлению цифровизации. Хотим презентовать его вам. У нас функционирует сайт zherleu.astana.kz. На этом сайте вы можете внести ФИО или ИИН погибшего человека. Объединены три базы: Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел и ЦОНа. То есть, место на кладбище можно выбрать в режиме онлайн», - сказал на заседании столичного маслихата руководитель управления по делам религий Нурдаулет Альмуханов.

По словам разработчиков, место, где захоронен усопший человек, портал выведет как в 2ГИСе до точки захоронения.

На самом сайте zherleu.astana.kz приведена инструкция по подаче заявки на погребение. Нужно авторизоваться с помощью ЭЦП или QR кода, затем нажать на кнопку «заявка на погребение». Затем нужно выбрать место и дату захоронения, ввести контактные данные.