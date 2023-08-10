Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 460.17 eur/kzt 496.48

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 63.12
Прогноз погоды
Астана+19+21℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Астанчане стали чаще продавать и покупать квартиры

    10 Августа 2023, 11:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В июле количество сделок купли-продажи жилья в столице составило 6,7 тысяч единиц. По сравнению с июнем это больше почти в 1,5 раза, или на 2,2 тысяч единиц. Сейчас показатель находится на максимуме с марта 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Первое кредитное бюро.

    Астане удалось обойти по количеству сделок традиционного лидера – Алматы. Причем разрыв в пользу столицы оказался существенным - 1,5 тысяч единиц. Вообще, подобное происходит крайне редко. В последний раз – в сентябре 2022 года.

    Почему в столице стали чаще покупать квартиры?

    На однокомнатные квартиры пришлось 45,4% всех сделок, заключенных в столице (республиканский показатель – 28,6%). Именно они и внесли основной вклад в положительную динамику, обеспечив 56,2% общего прироста. Сравните: если в июне было продано 1,8 тысяч «однушек», то в июле – 3 тысяч.

    Рост продаж однокомнатных квартир в столице повлиял на изменение общего расклада. Впервые с февраля продажи «однушек» в целом по стране превысили продажи «двушек».

    Автор:

    Артем Волков

    Астана Экономика Общество Недвижимость
    Новости по теме
    Новости по теме
    Медведи на Арбужае: КСЖ Freedom Life представила новый символ страхования жизни
    Как изменятся цены на жилье в Астане: прогноз на осень
    Участки нескольких улиц перекрыли в Астане
    Отведать плов и посмотреть концерт смогут жители Астаны на ярмарке в честь Дней культуры Таджикистана
    Популярное
    1 Отведать плов и посмотреть концерт смогут жители Астаны на ярмарке в честь Дней культуры Таджикистана
    2 Ангелина Лукас выиграла бой c нокдауном за титул чемпионки мира
    3 Как изменятся цены на жилье в Астане: прогноз на осень
    4 Акима Павлодара Ержана Иманзаипова освободили от должности
    5 Президенты Казахстана и Таджикистана осмотрели выставку-ярмарку сельскохозяйственных и промышленных товаров