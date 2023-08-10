Астанчане стали чаще продавать и покупать квартиры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В июле количество сделок купли-продажи жилья в столице составило 6,7 тысяч единиц. По сравнению с июнем это больше почти в 1,5 раза, или на 2,2 тысяч единиц. Сейчас показатель находится на максимуме с марта 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Первое кредитное бюро.



Астане удалось обойти по количеству сделок традиционного лидера – Алматы. Причем разрыв в пользу столицы оказался существенным - 1,5 тысяч единиц. Вообще, подобное происходит крайне редко. В последний раз – в сентябре 2022 года.

Почему в столице стали чаще покупать квартиры?

На однокомнатные квартиры пришлось 45,4% всех сделок, заключенных в столице (республиканский показатель – 28,6%). Именно они и внесли основной вклад в положительную динамику, обеспечив 56,2% общего прироста. Сравните: если в июне было продано 1,8 тысяч «однушек», то в июле – 3 тысяч.

Рост продаж однокомнатных квартир в столице повлиял на изменение общего расклада. Впервые с февраля продажи «однушек» в целом по стране превысили продажи «двушек».