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    Астанчане считают плохое качество угля причиной смога в городе

    9 Февраля 2023, 15:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Одной из причиной смога и серной копоти назвали плохое качество угля в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе встречи акима Астаны Жениса Касымбека с населением Байконурского района жители пожаловались на плохое качество угля.

    «Я хочу ответить людям, которые живут в благоустроенных домах, это не мы виноваты, мы в частных домах живем, что такая копать идет, это такое топливо в город завозят. Когда нам будут качественное топливо завозить? Раньше шубаркульский брали уголь, у нас еле-еле из трубы дымок был, а сейчас черная копать идет. Это уже три года подряд продолжается. Как-будто мазутом мажут этот уголь. Тепла нету вообще, что творится, не понятно, дышать дома нечем. Такое ощущение, что на экспорт отправляют хороший уголь, а нам такой оставляют», - сказала жительница столицы.

    На что аким пообещал проверить этот вопрос.

    «На экспорт практически шубаркульский уголь не отправляется», - заверил Женис Касымбек.

    Градоначальник дал поручение соответствующим органам - проверить точки продажи угля на соответствие качеству.

    «Отработайте и проверьте с того участка, где они берут. Разберитесь и проверьте, соответствует требованиям или нет», - подчеркнул Женис Касымбек.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Экология Акимат Общество Уголь
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