Астанчане поблагодарили Елбасы за газификацию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Первого Президента РК – Елбасы опубликовала видео, на котором жители столицы благодарят за газификацию, передает МИА «Казинформ».

«На имя Нурсултана Назарбаева поступило коллективное письмо от жителей частного сектора столицы с благодарностью за газификацию, осуществленную в рамках реализации Пяти социальных инициатив Елбасы», - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Елбасы в Instagram .



