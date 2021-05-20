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    10:55, 20 Май 2021 | GMT +6

    Астанчане поблагодарили Елбасы за газификацию

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Первого Президента РК – Елбасы опубликовала видео, на котором жители столицы благодарят за газификацию, передает МИА «Казинформ».

    «На имя Нурсултана Назарбаева поступило коллективное письмо от жителей частного сектора столицы с благодарностью за газификацию, осуществленную в рамках реализации Пяти социальных инициатив Елбасы», - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Елбасы в Instagram .



    Теги:
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