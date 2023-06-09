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    Астанчане перекрыли улицу из-за ОСИ

    9 Июня 2023, 11:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жители ЖК «Москва» перекрыли улицу из-за жалоб на председателя ОСИ, передает МИА «Казинформ».

    Жильцы дома жалуются на руководство кондоминиума. Они требуют смены руководства ОСИ в их доме.

    В свою очередь, в столичном акимате прокомментировали инцидент.

    «Призываем горожан неукоснительно соблюдать закон: не участвовать в незаконных акциях, не поддаваться на провокации, не позволять двум противоборствующим ОСИ использовать вас в своих интересах. В отношении правонарушителей правоохранительными органами будут приняты административные и уголовно-правовые меры. Напоминаем, что все вопросы должны решаться исключительно в правовом поле», - сообщили в акимате.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Астана Общество
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