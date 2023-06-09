Астанчане перекрыли улицу из-за ОСИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жители ЖК «Москва» перекрыли улицу из-за жалоб на председателя ОСИ, передает МИА «Казинформ».

Жильцы дома жалуются на руководство кондоминиума. Они требуют смены руководства ОСИ в их доме.

В свою очередь, в столичном акимате прокомментировали инцидент.

«Призываем горожан неукоснительно соблюдать закон: не участвовать в незаконных акциях, не поддаваться на провокации, не позволять двум противоборствующим ОСИ использовать вас в своих интересах. В отношении правонарушителей правоохранительными органами будут приняты административные и уголовно-правовые меры. Напоминаем, что все вопросы должны решаться исключительно в правовом поле», - сообщили в акимате.