Астанчане перечислили в Фонд социального медстархования 67,5 млрд тенге за 2022 год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сколько денег перечислили жители столицы за медуслуги в Фонд социального медицинского страхования в 2022 году, сообщил директор филиала по городу Астане НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нурлыбек Кабдыкапаров, передает МИА «Казинформ».

«В период январь-декабрь 2022 года по городу Астане за ОСМС перечислено 67,5 млрд тенге. А в декабре прошлого года жители столицы за обязательное социального медицинское страхование перечислили более 6,9 млрд тенге», - сообщает пресс-служба столичного филиала Фонда социального медицинского страхования.

Общая сумма отчислений и взносов за ОСМС, поступившая от астанчан в период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2022 года, составила около 168,2 млрд тенге.

«В период январь-декабрь 2022 года по городу Астане за ОСМС перечислено 67,5 млрд тенге. Из них около 37,8 млрд тенге приходятся на отчисления работодателей, а 29,7 млрд тенге – на взносы индивидуальных предпринимателей (в том числе сумма единого совокупного платежа (ЕСП), поступивших за ОСМС в период январь-декабрь 2022 года составляет более 129,1 млн тенге).

Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем направляется на оплату медицинских услуг, оказанные населению поставщиками Фонда по пакетам ГОБМП и ОСМС, которые производится только после проведения мониторинга качества и объема данных услуг», - поясняет директор филиала по городу Астане НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нурлыбек Кабдыкапаров.

С 5 сентября 2022 года стартовал новый механизм оплаты взносов на ОСМС – за 12 будущих месяцев. Ранее нужно было обязательно иметь оплату взносов за 12 прошедших месяцев. То есть, если есть неоплаченные периоды за прошедший год, при выборе нового метода оплачивать эту задолженность не является обязательным.

Но нельзя внести платежи за 12 месяцев разом, потому что система считывает платеж за каждый месяц в отдельности.

При оплате взносов нужно проследить, чтобы не было допущено ошибок. Иначе платеж не поступит в систему и вам не будет присвоен статус.

«Перепроверяйте корректность введенного ИИН, периода оплаты и года, за который вносится платеж», - рекомендуют в пресс-службе Фонда.

Если была допущена ошибка или дважды уплачен один и тот же месяц, ошибочно уплаченный платеж можно возвратить, написав заявление в Госкорпорацию «Правительство для граждан».

Оплатить взносы на ОСМС можно через любой банк второго уровня, мобильные приложения банков, терминалы быстрой оплаты и через филиалы «Казпочты».

Информацию о наличии платежей и присвоении статуса можно получить теми же способами, которыми проверяется статус застрахованности, через мобильное приложение Qoldau 24/7, официальный сайт Фонда fms.kz или Telegram-канал SaqtandyrýBot.

А официальный документ о платежах и статусе можно получить на портале электронного правительства eGov.kz через госуслугу «Предоставление информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования». ⠀

Если у вас возникли вопросы касательно качества оказания медицинской помощи, вы можете задать их Службе поддержки пациентов в своей поликлинике. Если решить ситуацию на месте не удалось, то можно обратиться в Фонд социального медицинского страхования по удобному каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.



