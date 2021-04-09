Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Астанчане могут задать вопросы по проведению месяца Рамазан службе 109

    9 Апреля 2021, 12:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Посредством централизованного номера 109 жители и гости столицы могут озвучить свои вопросы по проведению месяца Рамазан и по вопросам религии в целом. Об этом сообщил руководитель управления по делам религии города Нур-Султана Нурдаулет Альмуханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2021 году священный месяц Рамазан пройдет с 13 апреля по 12 мая. В ночь с 8 по 9 мая пройдет священная ночь Кадыр туни. 13 мая - Ораза айт. Хотелось бы проинформировать о том, что в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в мечетях столицы традиционно ночные молитвы, тарауих намаз и джума намаз проводиться не будут. Также просим воздержаться от коллективного проведения ауызашара», - обратился к астанчанам Нурдаулет Альмуханов.

    По его словам, на сегодняшний день управлением по делам религии города Нур-Султана совместно с управлениями госорганов и филиалами Духовного управления мусульман Казахстана проводится соответствующая подготовительная работа.

    «Также сообщаем, что посредством централизованного номера 109 жители и гости столицы могут озвучить свои вопросы по проведению месяца Рамазан и по вопросам религии в целом. Уважаемые жители и гости столицы, просим вас соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности, отнестись с пониманием к ограничительным мерам», - добавил Нурдаулет Альмуханов.

    Ранее сообщалось, что в столице запретили проведение коллективных богослужения и ауызашара.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Религия Общество Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Телемарафон ко Дню государственных символов запустят в Астане
    День защиты детей отметили в Таразе
    В эпицентре событий: как проходят будни столичных спасателей
    Казахстанские женщины бесплатно обучатся IT-профессиям
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 В эпицентре событий: как проходят будни столичных спасателей
    4 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    5 В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча