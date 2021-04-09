Астанчане могут задать вопросы по проведению месяца Рамазан службе 109

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Посредством централизованного номера 109 жители и гости столицы могут озвучить свои вопросы по проведению месяца Рамазан и по вопросам религии в целом. Об этом сообщил руководитель управления по делам религии города Нур-Султана Нурдаулет Альмуханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году священный месяц Рамазан пройдет с 13 апреля по 12 мая. В ночь с 8 по 9 мая пройдет священная ночь Кадыр туни. 13 мая - Ораза айт. Хотелось бы проинформировать о том, что в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в мечетях столицы традиционно ночные молитвы, тарауих намаз и джума намаз проводиться не будут. Также просим воздержаться от коллективного проведения ауызашара», - обратился к астанчанам Нурдаулет Альмуханов.

По его словам, на сегодняшний день управлением по делам религии города Нур-Султана совместно с управлениями госорганов и филиалами Духовного управления мусульман Казахстана проводится соответствующая подготовительная работа.

«Также сообщаем, что посредством централизованного номера 109 жители и гости столицы могут озвучить свои вопросы по проведению месяца Рамазан и по вопросам религии в целом. Уважаемые жители и гости столицы, просим вас соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности, отнестись с пониманием к ограничительным мерам», - добавил Нурдаулет Альмуханов.

Ранее сообщалось, что в столице запретили проведение коллективных богослужения и ауызашара.



