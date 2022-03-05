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    Астанчан призывают быть бдительными на дорогах

    5 Марта 2022, 21:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    В столице идет дождь, с переходом в мокрый снег и понижением температуры.

    «В связи с ухудшением погодных условий, просим водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также выполнять требования патрульных полицейских. Также настоятельно рекомендуем воздержаться от дальних поездок за пределы города. При возможности использовать альтернативный вид транспорта», - отметили в ДП.

    С утра на территории столицы зарегистрировано 71 дорожно-транспортное происшествие, где пострадал один.

    «Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. В интересах собственной безопасности советуем осуществлять переход улиц в установленных местах, использовать светоотражающие элементы, убрать наушники и прервать разговор по телефону при переходе дороги», - сказал начальник управления административной полиции ДП города Нур-Султана Елжан Чупеков.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Безопасность МВД РК Дороги Погода
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