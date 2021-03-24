Астанчан призвали соблюдать карантинные меры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уровень заболеваемости коронавирусом в столице за последнюю неделю на 76% выше, чем за предыдущую, то есть интенсивный показатель на 100 тыс. населения составляет 106,96. Репродуктивное число — 1,506, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В связи с увеличением показателя заболеваемости КВИ столица с 10 марта вошла в «красную зону» по оценке эпидемиологической ситуации.

В Нур-Султане на 22 марта 2021 года зарегистрировано 28 248 случаев заражения COVID-19 (из них 17 947 — с симптомами и 10 301 —без симптомов).

За сутки зарегистрировано 203 первичных лабораторно подтвержденных случаев (136 случаев с симптомами, 67 бессимптомных), прирост составил 0,85%.

Из числа зарегистрированных 136 симптомных случаев 39 выявлены среди контактных лиц, 97 - по самообращению.

За 22 марта этого года выявлено 67 бессимптомных случаев, из них среди контактных лиц - 53. За сутки среди детей до 14 лет зарегистрированы 39 случаев заболевания.

Кроме того, установлены 357 контактных лиц. Всего действующих очагов - 1 321, из них домашних – 834 (количество контактных 1 497), среди организаций – 487(контактных в организованных коллективах – 1917).

«Уважаемые жители и гости столицы! Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султан убедительно рекомендует строго соблюдать карантинные меры:

- масочный режим;

- не посещать места массового скопления людей (памятные мероприятия, дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, свадьбы, беташар и другие мероприятия);

- социальная дистанция;

- часто мыть руки с мылом или обеззараживать антисептиком.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию по коронавирусной инфекции в городе, просим отнестись ответственно к своему здоровью и здоровью близких!» - говорится в распространенном сообщении акимата Нур-Султана.