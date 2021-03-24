Астанчан призвали соблюдать карантинные меры
В связи с увеличением показателя заболеваемости КВИ столица с 10 марта вошла в «красную зону» по оценке эпидемиологической ситуации.
В Нур-Султане на 22 марта 2021 года зарегистрировано 28 248 случаев заражения COVID-19 (из них 17 947 — с симптомами и 10 301 —без симптомов).
За сутки зарегистрировано 203 первичных лабораторно подтвержденных случаев (136 случаев с симптомами, 67 бессимптомных), прирост составил 0,85%.
Из числа зарегистрированных 136 симптомных случаев 39 выявлены среди контактных лиц, 97 - по самообращению.
За 22 марта этого года выявлено 67 бессимптомных случаев, из них среди контактных лиц - 53. За сутки среди детей до 14 лет зарегистрированы 39 случаев заболевания.
Кроме того, установлены 357 контактных лиц. Всего действующих очагов - 1 321, из них домашних – 834 (количество контактных 1 497), среди организаций – 487(контактных в организованных коллективах – 1917).
«Уважаемые жители и гости столицы! Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султан убедительно рекомендует строго соблюдать карантинные меры:
- масочный режим;
- не посещать места массового скопления людей (памятные мероприятия, дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, свадьбы, беташар и другие мероприятия);
- социальная дистанция;
- часто мыть руки с мылом или обеззараживать антисептиком.
Учитывая эпидемиологическую ситуацию по коронавирусной инфекции в городе, просим отнестись ответственно к своему здоровью и здоровью близких!» - говорится в распространенном сообщении акимата Нур-Султана.