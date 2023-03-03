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    Астанчан попросили очистить частные дворы от снега

    3 Марта 2023, 12:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Департамент по чрезвычайным ситуациям напоминает об ответственности владельцев домов за своевременную очистку снега с территории частного жилого сектора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Жителям частного сектора необходимо произвести очистку снега с территории дома с дальнейшим выносом на обочину проезжей части, для последующей механизированной уборки, также устроить водоотводы от дома в сточные канавы или водопропускные трубы, заблаговременно предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые электронасосы, ведра, лопаты и так далее», - сказал заместитель начальника ДЧС Астаны Дастан Алдабеков во время пресс-конференции.

    По его словам, с 19 января сотрудники ДЧС проводят обход по жилым секторам города для информирования населения. На сегодня проведено 56 рейдов с общим охватом 909 дворов.

    Ранее сообщалось, что в Астане определен 21 паводкоопасный участок

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Паводок ДЧС
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