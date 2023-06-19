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    Астанчан попросили не выходить на улицу

    19 Июня 2023, 16:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за горения сухостоя между шоссе Коргалжын и объездной в сторону Косшы в городе наблюдаются клубы дыма и запах гари, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на столичный акимат.

    «Управление общественного здравоохранения города призывает жителей воздержаться от выхода на улицу без необходимости, закрыть окна в квартирах, на улице надевать маски. Данные рекомендации в первую очередь касаются людей с заболеваниями органов дыхания», - сообщили в ведомстве.

    Пожарные работают над ликвидацией возгорания на предварительной площади 15 га. В тушении пожара задействовано 140 человек личного состава и порядка 40 ед. техники.

    Напомним, 19 июня в 09:12 подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что горит сухостой.

    Позже в ДЧС добавили, что пожарные работают над ликвидацией возгорания на предварительной площади 15 га. Тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром, болотистой землей, а также отсутствием подъездных путей.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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