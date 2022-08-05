Астанчан оштрафовали на 3,2 млрд тенге за семь месяцев через камеры «Сергек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года в Нур-Султане зафиксировали более полумиллиона фактов нарушений правил дорожного движения. Об этом на брифинге сообщил начальник отдела административной практики управления административной полиции города Нур-Султана Бауыржан Токжуманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 7 месяцев 2022 года департаментом полиции города Нур-Султана при надзоре за дорожным движением выявлено 542 612 административных правонарушений на сумму 4 млрд 639 млн 481 тыс. 646 тенге. В рамках этого взыскано 3 млрд 647 млн 778 тыс. 893 тенге. Показатель взыскания - 78,6%», - сказал Бауыржан Токжуманов на брифинге.

По его словам,, из 422 339 фактов указанных правонарушений зафиксировано камерами «Сергек». На основании этих фактов наложено штрафов на сумму 3 млрд 207 млн 892 тыс. 304 тенге.

Ранее сообщалось, что мобильное приложение МВД выявляет нарушения на дорогах в режиме реального времени.

Мобильное приложение «Қорғау – опасный водитель» разработано по поручению министра внутренних дел для повышения эффективности автоматического надзора за дорожным движением. На сегодня на дорогах страны установлено около 17 тыс. автоматических камер. С их помощью ежегодно выявляется около 3,5 млн нарушений ПДД, или примерно 40% от всех выявляемых нарушений на дорогах.



