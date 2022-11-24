Астанчан обеспечили бесплатными лекарствами на сумму 13 млрд тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 1 ноября 2022 года по городу Астане в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями обеспечено 187 тыс. 530 пациентов по 971 тыс. 875 бесплатным рецептам на сумму 13 млрд 036 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования».

«Из них детей в рамках ОСМС: в том числе по острым респираторным инфекциям – верхним дыхательным путям 2 107 детей и нижним дыхательным путям – 6 136 ребенка; железодефицитной анемии 972 детей; пневмонии 1 583 ребенка; синусит/болезням миндалин и аденоидов 444 детей и др.» - поделился директор столичного филиала ФСМС Н. Кабдыкапаров.

В наличии в аптеках поликлинических организаций для обеспечения детей в рамках ОСМС имеются все необходимые лекарственные средства (антибиотики, жаропонижающие, железосодержащие препараты, а также другие специфические препараты и др.) согласно приказу по амбулаторному обеспечению.

Эксперты постоянно работают над улучшением качества и доступности медицинских услуг и в конечном счете все делается для того, чтобы права пациентов были соблюдены.

«При возникновении вопросов, можно задать их в своей поликлинике, обратившись в Службу поддержки пациента. Если помочь на месте вам не оказали, то можно направить обращение в Фонд социального медицинского страхования по удобному каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram», - говорится в сообщении пресс-службы.

Эти же инструменты позволяют проверить статус застрахованности. Проверить свой статус в системе медицинского страхования и узнать о произведенных платежах можно посредством государственной услуги «Информация о медицинских услугах и о перечисленных суммах в ОСМС» на сайте электронного правительства РК egov.kz в разделе «Здравоохранение».



