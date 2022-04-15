Астанаэнергосбыт оштрафовали на 6 млн тенге за выставление завышенных счетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В отношении ТОО «Астанаэнергосбыт» возбуждено административное производство по статье 167 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, где предусмотрен штраф в размере 2000 МРП или свыше 6 млн. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий РК.

На основании обращений столичных потребителей, Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК совместно с территориальным департаментом по городу Нур-Султан, проведена внеплановая проверка в отношении ТОО «Астанаэнергосбыт» на предмет обоснованности выставления завышенных счетов к оплате за услуги электроснабжения.

Согласно Предпринимательского кодекса РК ТОО «Астанаэнергосбыт» является субъектом общественно-значимого рынка, на который распространяется государственное регулирование цен, в том числе обязанность по соблюдению порядка ценообразования.

Так, по итогам проверки в действиях ТОО «Астанаэнергосбыт» выявлены нарушения порядка начислений сумм оплаты при дифференциации тарифов в зависимости от объемов потребления электрической энергии, что привело к необоснованным завышенным суммам, выставленным потребителям на оплату. В ходе проверки установлено, что 32 из 56 обратившимся потребителям выставлены необоснованные суммы в размере 129 тыс. тенге. К примеру, по одному из потребителей общая сумма переплаты за четыре месяца составила 17 тыс. тенге (при средней ежемесячной оплате потребителей г. Нур-Султан в размере 4,5 тыс. тенге за кВт/час).

В адрес ТОО «Астанаэнергосбыт» внесено предписание об обязательном устранении допущенных нарушений путем проведения перерасчета суммы оплаты всем потребителям столицы, которым неправомерно начислены суммы на оплату электроэнергии.

Вместе с тем, потребители в случае обнаружения необоснованного завышения выставленных счетов, вправе обратиться в адрес ТОО «Астанаэнергосбыт» для произведения перерасчета.

В случае необоснованного отказа в перерасчете со стороны ТОО «Астанаэнергосбыт», потребители вправе обратиться в департамент по регулированию естественных монополий по г. Нур-Султан.