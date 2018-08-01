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«Астана» вышла в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

2 Августа 2018 01:00 280
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«Астана» вышла в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сильнейший клуб Казахстана последних лет преодолел второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, сохранив преимущество, добытое в первом матче с датским «Мидтьюлландом». Об этом передает СИА «SPORTINFORM».

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Главным событием первого тайма стал незасчитанный мяч в ворота хозяев: Джуниор Кабананга, вышедший на поле в стартовом составе, пробил Йеспера Хансена, но лайнсмен ошибочно отменил гол из-за несуществующего офсайда. Во втором тайме рисунок игры изменился не сильно. Но с каждой пройденной десятиминуткой градус матча накалялся все выше. В итоге, команды создали по несколько опасных моментов у ворот друг друга. Причем, если атака «Мидтьюлланда» создавала какую-либо остроту лишь после стандартных положений, то подопечные Романа Григорчука были хороши именно в контратакующей игре. Но за 90 минут команды так ни разу и не сумели открыть счет.

В третьем квалификационном раунде «Астана» встретится с сильнейшим клубом Хорватии - загребским «Динамо».

«Мидтьюлланд» - «Астана» - 0:0

 

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Ключевые слова: Спорт,
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