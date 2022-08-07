Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.98 eur/kzt 488.93

    rub/kzt 7.93 cny/kzt 70.82
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • «Астана» вышла в плей-офф Кубка Казахстана

    7 Августа 2022 22:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче пятого тура группового этапа Кубка Казахстана «Астана» дома сыграла с талдыкорганским «Жетысу», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Столичный коллектив выпустил на поле полуосновой состав, несмотря на это, был явным фаворитом противостояния с «середняком» Первой лиги.

    Счет уже на восьмой минуте открыли гости усилиями Бауыржана Турысбека, довольно быстро его сравнял Жереми Манзорро. У хозяев было достаточно времени, чтобы победить, и они вышли вперед благодаря пенальти на первой компенсированной минуте, дубль оформил Манзорро, но на пятой Нурберген Нурбол принес талдыкурганцам ничью — 2:2.

    Теперь у «Астаны» стало девять очков, и она на втором месте в квартете D, что позволяет ей следом за «Мактааралом» и карагандинским «Шахтером» выйти в четвертьфинал турнира. «Жетысу» с тремя баллами досрочно завершает борьбу за Кубок.

    «Астана» — «Жетысу» 2:2 (1:1)
    Голы: Турысбек 8 (0:1), Манзорро 12 (1:1), Манзорро с пенальти 90+1 (2:1), Нурбол 90+5 (2:2).

    Фото: Sports.kz.
    #Спорт #Футбол #ФК «Астана»
    Новости по теме
    Новости по теме
    Все участники Super Bol! достойны быть профессионалами - Давид Лория
    Казахстан ворвался в топ-3 на Всемирной шахматной олимпиаде
    Юные казахстанские теннисистки выиграли седьмой совместный титул ITF
    Финалисты проекта Super Bol! и ветераны сборной Казахстана сыграли вничью
    Популярное
    1 Ушедшую из дома 5-летнюю девочку ищут в Костанайской области
    2 Тела женщины и двух детей нашли в квартире одного из ЖК Алматы
    3 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
    4 Коронавирусом в Казахстане заболели 1988 человек
    5 Полиция устроила погоню за мопедистом в Алматы