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    «Астана» вылетела из Лиги чемпионов

    2 Августа 2023, 22:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ответном матче второго отборочного раунда Лиги Чемпионов «Астана» дома сыграла с загребским «Динамо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

    «Астана»: Чондрич, Вороговский, Эбонг, Томасов, Оганесян, Аймбетов, Прокопенко, Марочкин, Томашевич, Лончар, Аманович;

    «Динамо»: Ливакович, Мохаррами, Петкович, Эмрели, Ристовски, Любичич, Михайличенко, Сучич, Мишич, Шутало, Шпикич.

    Астанчане пытались забить быстрый гол, однако соперник перехватил инициативу и опасно атаковал, в результате Михир Эмрели в окружении защитников соперника на линии штрафной пробил мимо Йосипа Чондрича, который спасал свою команду несколько раз еще до перерыва. Загребцы могли увеличить разрыв, но запороли убойные моменты, в свою очередь у хозяев Камо Оганесян из пределов штрафной пробил в ближний угол ворот, Доминик Ливакович с этим справился.

    Во второй половине после замены в перерыве Марина Томасова казахстанский клуб прибавил, создал ряд моментов, но забить не сумел, а вот его соперник преуспел — 0:2 и 0:6 общий счет по итогам противостояния.

    Таким образом, «Астана» продолжит выступление в третьем отборочном раунде Лиги Европы, где сыграет с болгарским «Лудогорцем».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Спорт Футбол
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