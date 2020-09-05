«Астана» выиграла командную квалификацию «Международной недели Коппи-Бартали»

РИМ. КАЗИНФОРМ - 35-ый выпуск итальянской велогонки «Международная неделя Коппи и Бартали» завершился после четырех этапов, пишет Sports.kz.

Заключительный этап представлял собой кольцевую гонку протяженностью 166.2 км в окрестностях Форли. Победа на этапе была разыграна спринтом из небольшой группы в 32 гонщика, и досталась голландскому гонщику Паскалю Энкорну. Мехави Кудус, Йонас Грегаард и молодой казахстанский неопрофессионал Вадим Пронский завершили этап в первой группе, в одно время с победителем.

По итогам 4 этапов гонщики Astana Pro Team одержали победу в командной классификации Международной недели Коппи и Бартали. Мерхави Кудус завершил гонку в десятке лучших, заняв 8-ое место в итоговом общем зачете.

«В целом, гонка прошла нормально. У нас не было здесь больших целей, скорее, это была очень хорошая площадка для подготовки к дальнейшим соревнованиям и набору формы наших гонщиков. Фабио Феллине готовился к старту на Тиррено-Адриатико и дальнейшему возможному участию на Джиро д’Италия. Мерхави Кудус был нашим лидером на общий зачет, финишировал в 10-ке лучших, но здесь не было тяжелых горных финишей, которые бы подходили ему, так как он у нас чистый горняк. Да, здесь были горы и подъемы, но финальные километры всегда были практически равнинными. Я очень доволен нашим молодым казахстанцем Вадимом Пронским — это была его первая гонка после сложной операции, которую он перенес, но он очень хорошо ее проехал, всегда старался быть впереди, особенно, учитывая сегодняшний этап, где было 7 тяжелых кругов с подъемом. Этот гонщик — наше будущее. Я думаю, он будет нашей надеждой в генеральной классификации в горах в последующие годы», — подвел итоги гонки спортивный директор Александр Шефер.