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    Астана вошла в состав Всемирной организации «Объединенные города и местные власти»

    17 Октября 2022, 20:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Астана вошла в состав Всемирной организации «Объединенные города и местные власти». Об этом сообщила пресс-служба акимата столицы в Instagram, передает МИА «Казинформ».

    «Данное предложение было поддержано в ходе заседания Всемирного совета ОГМВ («United Cities and Local Governments»). Аким города Алтай Кульгинов был избран сопредседателем ОГМВ.

    Участие во Всемирной организации позволит обмениваться опытом между странами-участниками, поднимать насущные вопросы и содействовать их комплексному решению, презентовать потенциал городов, привлекать дополнительные инвестиции в город и другое.

    Всемирная организация «Объединенные Города и Местные Власти» (ОГМВ) – это глобальная сеть муниципалитетов, мегаполисов и регионов, а также их объединений, которая была создана в 2004 году. Как отметили представители организации, в состав ОГМВ входят 240 тыс. муниципалитетов, регионов и мегаполисов из 140 стран ООН», - говорится в публикации пресс-службы.


    Фото: instagram.com/akimat__astana/
    ООН Астана Акимат Международная деятельность РК
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