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«Астана» в шестой раз подряд стала чемпионом Казахстана

3 Ноября 2019 17:44
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«Астана» в шестой раз подряд стала чемпионом Казахстана

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В матче 32-го тура Премьер-Лиги костанайский «Тобол» дома принимал «Астану», пишет Sports.kz.

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Это противостояние могло стать ключевым в чемпионате, при определенных условиях «Астана» снова выигрывала «золото», но и хозяевам были нужны очки. Первый тайм остался полностью за гостями, хозяева действовали вторым номером и в концовке получили гол в свои ворота, его забил Юрий Логвиненко. После перерыва костанайцы опомнились и сумели создать ряд моментов, в том числе Артурас Жулпа в падении попал в перекладину, а вот забить им не удалось. 1:0 — победа столичного коллективы.

Таким образом, у «Астаны» стало 69 очков, и она на четыре балла опережает алматинский «Кайрат» и в шестой раз подряд становится чемпионом Казахстана, а «Тобол» продолжает борьбу за «бронзу». «Тобол» — «Астана» 0:1 (0:1) Гол: Логвиненко 37 (0:1)

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Ключевые слова: Спорт,
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