«Астана» в компенсированное время вырвала победу в матче с «Мидтьюлландом»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Астана» обыграла датский «Мидтьюлланд» на своем поле в рамках первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

Перед началом матча игроки обеих команд и весь стадион почтили минутой молчания память трагического погибшего Дениса Тена. ФК «Астана» вышла на поле в футболках с его портретом в памяти о фигуристе...

Давление казахстанского чемпиона на ворота соперника материализовалось еще до перерыва, когда цели достиг удар Кляйнхайслера.

В начале второго тайма гости ответили голом Викхейма и счет сравнялся.

«Астана» превзошла соперника и во владении мячом, и в количестве ударов в створ, и по угловым, однако, второй гол забила лишь в компенсированное время. Дублем отличился Кляйнхаслер - 2:1.

Второй матч пройдет 1 августа.

Напомним, что в первом раунде «Астана» прошла черногорскую «Сутьеску».

«Астана» - «Мидтьюлланд» 2:1 (1:0)

Голы: Кляйнхайслер 31 (1:0), Викхейм 51 (1:1), Кляйнхайслер 94 (2:1).