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«Астана» в компенсированное время вырвала победу в матче с «Мидтьюлландом»

24 Июля 2018 21:58 192
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«Астана» в компенсированное время вырвала победу в матче с «Мидтьюлландом»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Астана» обыграла датский «Мидтьюлланд» на своем поле в рамках первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM». 

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Давление казахстанского чемпиона на ворота соперника материализовалось еще до перерыва, когда цели достиг удар Кляйнхайслера.

В начале второго тайма гости ответили голом Викхейма и счет сравнялся.  

«Астана» превзошла соперника и во владении мячом, и в количестве ударов в створ, и по угловым, однако, второй гол забила лишь в компенсированное время. Дублем отличился Кляйнхаслер - 2:1.

Второй матч пройдет 1 августа.

Напомним, что в первом раунде «Астана» прошла черногорскую «Сутьеску».

«Астана» - «Мидтьюлланд» 2:1 (1:0)

Голы: Кляйнхайслер 31 (1:0), Викхейм 51 (1:1), Кляйнхайслер 94 (2:1).

 

 

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