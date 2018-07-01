«Астана» в компенсированное время вырвала победу в матче с «Мидтьюлландом»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Астана» обыграла датский «Мидтьюлланд» на своем поле в рамках первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».
Перед началом матча игроки обеих команд и весь стадион почтили минутой молчания память трагического погибшего Дениса Тена. ФК «Астана» вышла на поле в футболках с его портретом в памяти о фигуристе...
Давление казахстанского чемпиона на ворота соперника материализовалось еще до перерыва, когда цели достиг удар Кляйнхайслера.
В начале второго тайма гости ответили голом Викхейма и счет сравнялся.
«Астана» превзошла соперника и во владении мячом, и в количестве ударов в створ, и по угловым, однако, второй гол забила лишь в компенсированное время. Дублем отличился Кляйнхаслер - 2:1.
Второй матч пройдет 1 августа.
Напомним, что в первом раунде «Астана» прошла черногорскую «Сутьеску».
«Астана» - «Мидтьюлланд» 2:1 (1:0)
Голы: Кляйнхайслер 31 (1:0), Викхейм 51 (1:1), Кляйнхайслер 94 (2:1).
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