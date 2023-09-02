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    «Астана» узнала соперников по группе Лиги конференций

    2 Сентября 2023, 04:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка группового этапа Лиги конференций, в ходе которой своих соперников по группе узнала «Астана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Астана» попала в группу С, где встретится с хорватским «Динамо» Загреб, чешской «Викторией» Пльзень и косовским «Балкани».

    Напомним, в этом еврокубковом сезоне «Астана» стартовала в Лиге чемпионов: сначала в первом отборочном раунде казахстанская команда обыграла по сумме двух матчей тбилисское «Динамо» (3:2), после чего во втором раунде была разгромлена «Динамо» из Загреба (0:6). После вылета из Лиги чемпионов «Астана» попала в третий раунд Лиги Европы, где уступила в противостоянии с болгарским «Лудогорцем» (3:6). Наконец, в раунде плей-офф Лиги конференций «Астана» одержала победу над албанским «Партизани» (2:1) и получила право сыграть на групповом этапе этого турнира.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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