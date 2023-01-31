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    Астана утрачивает свой столичный лоск - Касым-Жомарт Токаев

    31 Января 2023, 16:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нам нужно сохранить эстетический облик столицы. В столице должны использоваться лучшие мировые архитектурные решения. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы, передает МИА «Казинформ».

    «Следующий вопрос касается благоустройства города. Здесь не должно быть мелочей. Порядок должен быть везде. Но, к сожалению, город утрачивает свой «столичный лоск». Просевшая брусчатка, ее отсутствие, как и отсутствие освещения – это сегодняшняя печальная реальность. Элементарно вдоль улиц катастрофически не хватает урн для мусора. Отмечается слабая организация работы по уборке снега, а малейший снегопад буквально парализует город«, - сказал Глава государства.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что в этом месяце город на несколько дней фактически превратился в настоящий каток. При этом на благоустройство города было выделено 45 млрд тенге за последние три года.

    «Что касается дворов: они у нас одинаковые, как под копирку. К каждому двору нужен индивидуальный подход. Совместно с экспертами по урбанистике, архитекторами, жителями надо создавать лучшие решения. К примеру, можно проводить открытые конкурсы на лучшую разработку эскизов дворов и общественных пространств. И эта работа должна быть планомерной, а не как сегодня – акимы районов благоустраивают их по своему усмотрению», - отметил Президент.

    По мнению Главы государства, разработанный единый дизайн-код города превратился в формальный документ. Строящиеся объекты совершенно не гармонируют друг с другом.

    «Один из примеров – это район юго-востока, где очень много хаотично возведенных зданий и объектов, не выдерживающих критики. Отдельного внимания требует район торговых домов «Артем» и «Тулпар». Акимату необходимо принять конкретные меры», - поручил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Астана Токаев Касым-Жомарт
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