Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    «Астана» сотворила чудо за две минуты и победила в Лиге чемпионов

    20 Июля 2023, 00:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов ФК «Астана» на выезде сыграл с тбилисским «Динамо» и обыграл его, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    «Астана» вышла во второй раунд отбора, где сыграет с загребским «Динамо».

    Хозяева с первых минут отдали инициативу сопернику, а сами действовали на контратаках, благодаря чему им удалось открыть счет, когда прошел пас между Александром Марочкиным и Абзалом Бейсебековым один на один с Йосипом Чондричем вышел Усман Камара и не оставил вратарю шансов. Обе команды могли изменить цифры на табло еще до перерыва, однако упустили ряд опасных моментов.

    На старте второй половины «Астана» едва на пропустила второй, а затем забила два за две минуты, тут постарались Абзал Бейсебеков и Дембо Дарбо. Хозяева бросились вперед и упустили ряд опасных моментов, в том числе и попали в перекладину. Итог — 1:2.

    Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

    «Динамо» Тбилиси: Лория, Мали, Маргвелашвили, Табидзе, Каландадзе, Меквабишвили, Осей, Хараишвили, Улад Омар, Камара, Схиртладзе;

    «Астана»: Чондрич, Марочкин, Томашевич, Аманович, Вороговский, Бейсебеков, Йованчич, Эбонг, Урега, Томасов, Дарбо.

    «Динамо» (Тбилиси, Грузия) — «Астана» (Астана, Казахстан) 1:2 (1:0)

    Голы: Камара 22 (1:0), Бейсебеков 50 (1:1), Дарбо 51 (1:2)

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Видео Футбол ФК «Астана»
    Новости по теме
    Новости по теме
    Торжественное открытие II Игр стран СНГ прошло в Минске
    Гимнаст Милад Карими завоевал второе «золото» на Универсиаде в Чэнду
    В Астане прошли соревнования по байге
    Казахстанский спортсмен Давид Ефремов занял пятое место на Универсиаде в беге с барьерами
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау