Астана признана самым инновационно активным регионом
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе Qazaqstan Technology Forum были объявлены победители национального конкурса инноваций, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В конкурсе инноваций приняли участие более тысячи человек, среди которых школьники, студенты, молодые предприниматели, журналисты из регионов страны.
Победителем в номинации «Самый инновационно активный регион» стал город Астана. Награда была вручена председателю правления АО «Астана Innovaitions» Олжасу Сартаеву как представителю городской власти.
«Астана - город комфортный для проживания, Астана - место притяжения инноваций, новых идей. И сегодня столица Казахстана в очередной раз доказала, что инновации и Астана - это одно целое», - сказал Олжас Сартаев.
Также победителем народного голосования в номинации «Лучшее технологическое решение среди школьников и студентов колледжей» объявлена команда «Smart home group». Третье место заняла команда «Алихан в квадрате» и получила чек на 400 тысяч тенге, второе место заняла команда «Трубочисты», получив чек на 800 тысяч тенге. Победителем названа команда «Три медиум», которая получила чек на обучение в Сингапуре.
Конкурс организован Национальным агентством по технологическими развитию при поддержке Министерства по инвестициям и развитию РК с целью стимулирования инновационной активности и развития технологического предпринимательства среди населения.
- В Национальном музее РК в Астане произошел пожар
- О чем договорились лидеры мировых и традиционных религий на VI Съезде в Астане
- Qazaqstan Technology Forum проходит в Астане
- Готовы возместить ущерб – адвокат обвиняемой по делу о смерти Искандера Сулейменова
- ДТП в Астане: с какой скоростью двигался Искандер Сулейменов
- Суд по делу о ДТП с внуком Олжаса Сулейменова перенесен