Астана – приятное на слух название для столицы - певец Ибрагим Ескендир

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский певец Ибрагим Ескендир высказал свое мнение касательно предложения депутатов по возвращению столице прежнего названия. Певец отметил, что он поддерживает инициативу депутатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Астана – приятное на слух название, которое мы привыкли слышать. Мы провели здесь детство, мы выросли вместе со столицей. Мы привыкли слышать именно это название города. Депутаты Мажилиса Парламента вынесли предложение по возвращению столице прежнего названия. Предложение парламентариев о возврате столице прежнего названия включено в проект Конституционного закона с согласия Главы государства. Если вернут столице прежнее название Астана, я не буду возражать, поддержу это решение», - сказал Ибрагим Ескендир.

Ранее депутаты от партии «Жаңа Қазақстан» предложили переименовать столицу в Астану.

Позже стало известно, что предложение парламентариев о возврате столице прежнего названия включили в проект Конституционного закона с согласия Главы государства.



