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    Астана примет юношеский чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике

    23 Ноября 2022, 21:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Завтра, 24 ноября, в Астане стартует юношеский лично-командный чемпионат Республики Казахстан по тяжелой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    По предварительной заявке в соревнованиях примут участие более 180 спортсменов из 19 областей и городов нашей республики.

    По итогам состязаний будут разыграны комплекты медалей и дипломов в каждой весовой категории, а также названы победители и призеры в общекомандном зачете.

    Церемония открытия чемпионата состоится 24 ноября, соревнования продлятся до 29 ноября.


    Фото: olympic.kz
    Астана Спорт Молодежь Тяжелая атлетика
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