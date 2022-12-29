Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Астана примет легкоатлетический турнир серии World Athletics Indoor Tour

    29 Декабря 2022, 22:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23 января в спортивном комплексе «Qazaqstan» города Астаны состоится легкоатлетический турнир серии World Athletics Indoor Tour, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации.

    World Athletics Indoor Tour - это ежегодная серия соревнований по легкой атлетике в помещении, которые проводятся с 2016 года.

    Серия создана по образцу «Бриллиантовой лиги» с целью повышения престижа легкоатлетических соревнований в помещении. Эта серия заменила предыдущую серию IAAF Indoor Permit Meetings. В 2021 году тур представил три уровня соревнований: золотой, серебряный и бронзовый. Astana Meeting имеет серебряный статус соревнований.

    Ожидается участие около 100 спортсменов из зарубежных команд. Они будут соревноваться в 12 видах. В каждом виде соревнований наряду с отечественными спортсменами будут представлены четыре зарубежных спортсмена.

    Призовой фонд каждой дисциплины составляет 4000 долларов.

    Фото: qazathletics.kz
    Астана Спорт Легкая атлетика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Семья Пеле опубликовала послание после его смерти
    Умер лучший футболист XX века Пеле
    Казахстан проиграл второй матч за день на турнире United Cup в Австралии
    Юлия Путинцева неудачно стартовала на турнире United Cup в Австралии
    Популярное
    1 Как вырастут пособия в Казахстане с 2023 года
    2 Назначены судьи Конституционного суда РК
    3 Эльвира Азимова назначена председателем Конституционного суда РК
    4 Касым-Жомарт Токаев принял Эльвиру Азимову
    5 Назначен командующий войсками противовоздушной обороны ВС РК
    Новости партнеров