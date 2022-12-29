Астана примет легкоатлетический турнир серии World Athletics Indoor Tour

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23 января в спортивном комплексе «Qazaqstan» города Астаны состоится легкоатлетический турнир серии World Athletics Indoor Tour, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации.

World Athletics Indoor Tour - это ежегодная серия соревнований по легкой атлетике в помещении, которые проводятся с 2016 года.

Серия создана по образцу «Бриллиантовой лиги» с целью повышения престижа легкоатлетических соревнований в помещении. Эта серия заменила предыдущую серию IAAF Indoor Permit Meetings. В 2021 году тур представил три уровня соревнований: золотой, серебряный и бронзовый. Astana Meeting имеет серебряный статус соревнований.

Ожидается участие около 100 спортсменов из зарубежных команд. Они будут соревноваться в 12 видах. В каждом виде соревнований наряду с отечественными спортсменами будут представлены четыре зарубежных спортсмена.

Призовой фонд каждой дисциплины составляет 4000 долларов.

Фото: qazathletics.kz



