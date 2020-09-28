«Астана опера» представит шедевр эпохи бельканто - оперу «Дон Паскуале»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Театр «Астана опера» представит шедевр эпохи бельканто - оперу «Дон Паскуале» Гаэтано Доницетти, премьера состоится 2 и 3 октября. В преддверии этого важного в театральной жизни страны события режиссер Наталья Кагадий рассказала о деталях подготовки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

- Наталья, Вы впервые ставите «Дона Паскуале»?

- Да, как режиссёр я ставлю спектакль «Дон Паскуале» впервые. Но это не первый мой спектакль Г. Доницетти. Ранее я ставила его оперу «Любовный напиток». Очень люблю творчество этого композитора.

- История, рассказанная Доницетти, конечно, веселая, не считаете ли Вы, что некоторые ее герои совершают злые поступки?

- Опера «Дон Паскуале» всё-таки комедия, ещё точнее опера-буффа, а данный жанр – это смесь комедии и драмы, в нашем случае с элементами сатиры. По замыслу Доницетти, сюжет оперы призван высмеять решение пожилого богатого господина жениться на молодой женщине.

Что же касается особенностей характера каждого героя, то мои персонажи всегда многогранны, так же как и их поступки. Это зритель почувствует уже в увертюре. Конечно, в работе над оперой я придерживалась художественной концепции Аллы Симонишвили и Мананы Гуниа. Дон Паскуале у нас – это не просто дряхлый старик, а завидный, хотя и пожилой, но полный сил холостяк. Наш Дон Паскуале - владелец дорогого отеля, самодостаточный и очень богатый бизнесмен, у которого в этой жизни есть всё, и он может себе позволить жениться на молодой, красивой женщине. Но я его ставлю в такие условия, что он не может это сделать, и совсем не потому, что он пожилой, а в силу наличия любовного треугольника и обстоятельств, которые будут сильнее его влиятельного положения.

- Для Вас главная плоскость «Дона Паскуале» - стремление создания гармоничных отношений?

- Для сценического воплощения гармоничные отношения вообще неприемлемы, так как сцена всегда требует конфликтов с их последующим разрешением. Что же касается «влюблённых» по Доницетти, то в нашей постановке Норина в начале спектакля вообще никого не любит, в том числе и Эрнесто. С помощью брака с Доном Паскуале она планирует решить свои финансовые проблемы, как обычно это бывает в жизни, особенно в неравных браках. А вот любовь к Эрнесто в ней зарождается на глазах зрителей, и это будет очень красиво!

- Кому интересен будет спектакль, с какого возраста его можно смотреть, чтобы понять его смысл?

- Когда я работаю над любым спектаклем, то сама перед собой ставлю задачу сделать его интересным для всех возрастов, но этот спектакль все же рассчитан на взрослую аудиторию.

- Сейчас принято менять в оперных спектаклях авторские сюжеты, взаимоотношения героев, их характеры. Почему Вы этого не делаете?

- Задача режиссёра - не изобразить на сцене то, что лежит у композитора на поверхности сюжета, а дать каждому персонажу максимальное развитие, создать множество сценических задач и проблем, которые по ходу спектакля всем героям предстоит выполнить и решить. Безусловно, каждый режиссёр хочет дать своему спектаклю особенную, неповторимую форму, а не просто поменять сюжет. Сюжет как раз поменять невозможно, а вот форму воплощения – да! Именно поэтому действие оперы может переноситься в исторические или даже космические пространства. Что же касается нашего спектакля, здесь тоже это будет. Сценическая форма – начало XX века, очень красивые декорации Мананы Гуниа, место действия – дорогой отель, а актуальной темой спектакля является выбор. Согласитесь, мы и в жизни всегда находимся перед выбором и от того, какое решение мы принимаем сегодня, полностью зависит наше завтра. Но всех подробностей я вам не раскрою – хочу сохранить интригу до премьеры!

Ранее в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» заведующий оперной труппой театра «Астана опера» заслуженный деятель РК Азамат Желтыргузов рассказал некоторые подробности предстоящей премьера оперы «Дон Паскуале» итальянского композитора Гаэтано Доницетти.