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    «Астана» одержала победу в матче Единой лиги ВТБ

    11 Января 2023, 23:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Астана» принимала на домашнем паркете белорусский «Минск» в матче Единой лиги ВТБ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанцы выиграли три периода из четырех, гости были сильней только в третьем отрезке игры.

    Самыми результативными в составе казахстанского клуба стали Рустам Мурзагалиев набравший 14 баллов, Майкл Майерс и Даниил Аксенов записавшие в актив по 13 очков, Кваме Вон и Маркелл Джонсон — по 12, Валерий Лиходей — 9, Александр Оразбеков — 2, Роман Марчук и Дмитрий Гаврилов — по 1.

    17 января «Астана» в Москве сыграет с ЦСКА.

    Единая лига ВТБ. 20-й тур

    «Астана» — «Минск» 77:48 (20:13, 18:5, 16:18, 23:12


    Фото: sports.kz
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