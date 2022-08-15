«Астана» объявила состав на «Вуэльту Испании»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Велокоманда Astana Qazaqstan Team определилась с составом спортсменов на многодневную гонку «Вуэльта Испании». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Как сообщили в пресс-службе казахстанской команды, в велогонке примут участие восемь гонщиков астанинского клуба: казахстанцы Вадим Пронский, Евгений Федоров и Алексей Луценко, колумбийцы Мигель Анхель Лопес, Харольд Техада, итальянцы Винченцо Нибали, Самэеле Баттистелла и испанец Давиде Де Ла Круз.

Известная многодневка стартует 19 августа в нидерландском Утрехте и завершится 11 сентября в испанском Мадриде.

Генеральным менеджером велокоманды является олимпийский чемпион 2012 года в Лондоне казахстанский гонщик Александр Винокуров.





Фото: sports.kz