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    • «Астана» объявила состав на «Вуэльту Испании»

    15 Августа 2022 22:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Велокоманда Astana Qazaqstan Team определилась с составом спортсменов на многодневную гонку «Вуэльта Испании». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Как сообщили в пресс-службе казахстанской команды, в велогонке примут участие восемь гонщиков астанинского клуба: казахстанцы Вадим Пронский, Евгений Федоров и Алексей Луценко, колумбийцы Мигель Анхель Лопес, Харольд Техада, итальянцы Винченцо Нибали, Самэеле Баттистелла и испанец Давиде Де Ла Круз.

    Известная многодневка стартует 19 августа в нидерландском Утрехте и завершится 11 сентября в испанском Мадриде.

    Генеральным менеджером велокоманды является олимпийский чемпион 2012 года в Лондоне казахстанский гонщик Александр Винокуров.


    Фото: sports.kz
    #Велоспорт
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