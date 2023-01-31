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    Астана недополучает значительные объемы инвестиций - Глава государства

    31 Января 2023, 16:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столица должна реализовать свой потенциал как центра притяжения инвестиций. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «В Астане базируется более 70 посольств и 16 международных организаций. Это открывает большие возможности для привлечения инвестиций, которые почему-то не используются», - сказал Глава государства.

    По его словам, акимат на протяжении десяти лет не может завершить строительство инфраструктуры Индустриального парка № 1, хотя он уже заполнен на 95%. «Этот вопрос поднимался давно, но результата до сих пор нет. Например, завод по производству сухих строительных смесей ТОО «Selena Insulations» на протяжении шести лет не может подключиться к тепловым сетям», - сообщил Президент.

    Более того, как отметил Касым-Жомарт Токаев, с 2017 года акимат не подводит коммуникации к Индустриальному парку № 2. Еще даже нет проектно-сметной документации.

    «По-сути, сегодня потенциальные инвесторы выступают в роли просителей, у них опускаются руки, и они уходят. В результате Астана недополучает значительные объемы инвестиций – на город приходится менее 4% иностранных вложений в нашу страну», - сказал Президент.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Астана
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