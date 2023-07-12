«Астана» на старте Лиги чемпионов сыграла вничью с тбилисским «Динамо»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Астана» в матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов сыграла дома с тбилисским «Динамо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Стартовые составы команд выглядели следующим образом: «Астана»: Чондрич, Ароян, Бейсебеков, Аманович, Габышев, Йованчич, Эбонг, Вороговский, Томасов, Аймбетов, Урега; «Динамо» Тбилиси: Лория, Кобоури, Табидзе, Маргвелашвили, Мали, Осей, Хараишвили, Камара, Улад Омар, Сигуа, Схиртладзе.

Фаворитом противостояния был чемпион Казахстана, он и организовал стартовый натиск и после нескольких опасных моментов Абат Аймбетов счет открыл, отправив мяч низом в сетку ворот из пределов штрафной.

Казахстанский клуб хотел закрепить успех, атаковал, соперник же перехватил инициативу ближе к перерыву и Йосип Чондрич несколько раз проявил мастерство, а один раз после удара Улада Омара хозяев спасла штанга.

Во второй половине «Астана» снова попыталась взять оппонента прессингом, однако на этот раз он быстро от него отошел и сравнял счет, после дальнего удара мяч попал в штангу, а Габриэль Сигуа поразил уже пустые ворота.

Команды провели ряд замен, астанчане упорно шли вперед, особенно старался Абат Аймбетов, но все свелось к ничьей — 1:1.

Ответная игра пройдет в Тбилиси 19 июля.

«Астана» (Астана, Казахстан) — «Динамо» (Тбилиси, Грузия) 1:1 (1:0) Голы: Аймбетов 11 (1:0), Сигуа 57 (1:1).