«Астана Моторс» будет производить автокомпоненты в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Компания «Астана Моторс» будет производить в Алматы автокомпоненты для автомобилей Hyundai. Запуск предприятий намечен на начало 2024 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

В рамках официального визита правительственной делегации Республики Казахстан в Республику Корея компания «Астана Моторс» подписала договор с Youngsan Glonet Corp. Ltd. о предоставлении права производства в Казахстане автомобильных сидений по технологии Youngsan.

Также в рамках визита казахстанской делегации в Сеул 14 апреля состоится церемония подписания договора с Motrex Co Ltd., предоставляющего право компании «Астана Моторс» производить на территории Казахстана мультимедийные устройства по технологии Motrex.

Начало строительства комплекса предприятий по производству автокомпонентов запланировано на второй квартал 2023 года, запуск производств намечен на первый квартал 2024 года.