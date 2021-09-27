Astana Media Week-2021 стартовала в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане стартовала Astana Media Week-2021, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева поприветствовала всех участников и гостей ежегодного мероприятия - Astana Media Week-2021.

«Astana Media Week превратилась в ежегодную площадку, где встречаются представители ведущих медиа для обмена мнениями и диалога. Мы должны уметь дать ответ все более возрастающим вызовам в глобальном медиа пространстве. На сегодняшний день со стороны общества есть большой спрос в получении информации, что в свою очередь делает наших журналистов конкурентоспособными. Название этой медиа-недели – «факты и эмоции». За последние полтора года эмоциональное давление на человечество возросло. Эмоциональность, с которой подается информация, многократно усиливает эффект ее восприятия. В тоже время при наличии множества фейков во время пандемии твердый проверенный факт является основным признаком профессионализма журналиста. Несмотря на трудности, с которыми столкнулось наше общество, я глубоко убеждена, что мы живем в эпоху безграничных возможностей. Отдельно хочу отметить особую миссию журналистики в период пандемии, ее роль в сохранении стабильности в стране, обеспечении достоверной исчерпывающей информации», - сказала Аида Балаева.

Министр отметила, что течение двух дней участников ожидают мероприятия на онлайн- и офлайн-площадках. То есть будут объединены преимущества живого и дистанционного общения. В мероприятии примут участие представители госаппарата, известные журналисты, документалисты, блогеры из США, Великобритании, России, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

«Узнайте о важных тенденциях казахстанского и международного кино-теле бизнеса, аспектах производства документального кино, сериалов из первых уст, от вдохновителей цифрового контента и представителей других креативных индустрий. Astana Media Week - является проектом, объединяющим профессионалов мировых медиа», - подчеркнула Аида Балаева.

Отметим, что Astana Media Week – ежегодное мероприятие, организуемое Министерством информации и общественного развития.

В ходе AMW-2021 члены международного медиасообщества поднимут актуальные вопросы информационной повестки.

Astana Media Week-2021 продлится два дня. События AMW-2021 запланированы и на онлайн- и офлайн-площадках.