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    • Astana IT University о затопленной аудитории: Не предназначена для обучения

    8 Августа 2022 19:37

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Astana IT University отреагировала на видео в социальных сетях, где заметно, как вода потоком льется с потолка. Администрация университета пояснила, что аудитория не была предназначена для обучения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «8 августа в социальных сетях было опубликовано видео одного из помещений университета, пострадавшего от дождя. В связи с этим университет сообщает следующее. Здание, в котором на данный момент базируется вуз, является одним из блоков, принадлежащих акционерному обществу «Национальная компания «QazExpoCongress». Аудитория из данного видео является административным помещением военной кафедры университета и не предназначена для обучения студентов. На данный момент, обучение в университете не проводится в связи с каникулярным периодом», - прокомментировали в Astana IT University.

    Администрация вуза также сообщила, что университет совместно с АО «НК «QazExpoCongress» проводит работы по устранению последствий потопа.

    «К началу нового учебного года вуз будет готов к приему и комфортному обучению студентов», - добавили в Astana IT University.

    В социальных сетях сегодня распространилось видео, на котором заметно, как затопило отель Hilton Astana и Astana IT University.

    Администрация отеля ответила, что гостей своевременно эвакуировали. На данный момент протечка у парадного входа остановлена.

    Скрин из видео

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    #Образование #Происшествия #Паводок #Погода #Вода
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