29 Июля 2022 00:09

«Астана» и «Кайрат» покинули еврокубки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Игроки «Астаны» и «Кайрата» за четыре матча не смогли ни разу поразить ворота своих соперников по второму отборочному раунду Лиги Конференций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сначала из Лиги Конференций вылетела «Астана», проигравшая в ответном матче польскому «Ракуву» – 0:1 (первый матч – 0:5). Затем к ней присоединился «Кайрат», снова с минимальным счетом уступивший венгерской «Кишварде» – 0:1 (первый матч – 0:1).

Таким образом, пока в третий отборочный раунд от Казахстана смог выйти лишь «Тобол», дважды победивший гибралтарский «Линкольн Ред Импс» (2:0, 1:0). Кроме того, шансы на выход в следующий этап по-прежнему имеет «Кызыл-Жар», которому предстоит ответная игра с хорватским «Осиеком» (первый матч – 1:2).









Фото: пресс-службы ФК «Астана»