Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
«Астана» и «Кайрат» покинули еврокубки
29 Июля 2022 00:09

«Астана» и «Кайрат» покинули еврокубки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Игроки «Астаны» и «Кайрата» за четыре матча не смогли ни разу поразить ворота своих соперников по второму отборочному раунду Лиги Конференций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сначала из Лиги Конференций вылетела «Астана», проигравшая в ответном матче польскому «Ракуву» – 0:1 (первый матч – 0:5). Затем к ней присоединился «Кайрат», снова с минимальным счетом уступивший венгерской «Кишварде» – 0:1 (первый матч – 0:1).

Таким образом, пока в третий отборочный раунд от Казахстана смог выйти лишь «Тобол», дважды победивший гибралтарский «Линкольн Ред Импс» (2:0, 1:0). Кроме того, шансы на выход в следующий этап по-прежнему имеет «Кызыл-Жар», которому предстоит ответная игра с хорватским «Осиеком» (первый матч – 1:2).



Фото: пресс-службы ФК «Астана»


Новости по теме
Лига Конференций: с кем сыграет «Кызыл-Жар» в третьем отборочном раунде
Казахстан сотворил сенсацию в Лиге Конференций
Анна Данилина вышла в полуфинал турнира в Варшаве
Читайте также
Лига Конференций: с кем сыграет «Кызыл-Жар» в третьем отборочном раунде
Казахстан сотворил сенсацию в Лиге Конференций
Анна Данилина вышла в полуфинал турнира в Варшаве
«Астана» снова проиграла «Ракуву» в Лиге конференций
ФК «Астана» назвал стартовый состав на ответный матч с «Ракувом»
Турниры серии Tennis Europe и ATF пройдут в Казахстане
Фируза Шарипова прошла взвешивание и дуэль взглядов перед дебютом в MMA
Сборная Казахстана по пляжному футболу одержала вторую победу в Евролиге-2022
Популярное
1 Как повлиял приезд россиян на рынок жилья в РК – эксперт
2 Вооруженные ножом юноши грабили прохожих в Алматы
3 Двадцать шесть нелегальных таксистов задержано в столице
4 Машины-двойники из Армении задержала полиция Алматы
5 Жалобы на тараканов и крыс участились в Алматы

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив