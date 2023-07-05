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    Астана и будущая столица Индонезии стали городами-побратимами

    5 Июля 2023, 11:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРОМ - Астана и будущая столица Индонезии - Нусантара - подписали меморандум о взаимопонимании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава администрации строящейся будущей столицы Индонезии - Нусантары - Бамбанг Сусантоно и аким города Астаны Женис Касымбек подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому столицы стали городами-побратимами.

    «Господин Касымбек и я подписали меморандум о взаимопонимании между Астаной и Нусантару для того чтобы сотрудничать. Сотрудничество поможет экономическому развитию между жителями Астаны и Нусантару. Это будет платформа для обмена знаниями, опытом для развития отношений, это будет возможность для роста двух городов и двух стран», - сказал Бамбанг Сусантоно, выступая на форуме городов-побратимов, посвященном 25-летнему юбилею Астаны.

    Он также отметил значимость проходящего форума для дальнейшего развития двусторонних связей.

    «Это мероприятие является своевременным для развития наших отношений. Я хотел бы поблагодарить господина Президента (Казахстана) за то, что он понимает, что это новая эра исторических изменений, так как мы видим, что в нашем мире происходят различные вызовы и разные города сталкиваются со сложностями», - добавил Бамбанг Сусантоно.

    Нусантара— строящийся город в Индонезии, в который планируется перенести столицу страны из Джакарты.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Внешняя политика Казахстана Астана Индонезия День столицы
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