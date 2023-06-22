Астана и Баку заключили ряд стратегических соглашений в экономике

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В рамках официального визита Премьер-Министра Казахстана Алихана Смаилова в Азербайджан стороны подписали ряд стратегических документов, направленных на укрепление двустороннего сотрудничества в приоритетных областях экономики, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, в ходе встречи премьер-министров Казахстана и Азербайджана Алихана Смаилова и Али Асадова в расширенном составе с участием глав профильных ведомств, государственных органов и национальных компаний двух стран заключены соглашения, предполагающие развитие совместных шагов в транспортно-логистической сфере, торговле, туризме, энергетической отрасли, аграрном секторе, IT и промышленной кооперации.

Стороны после проведения неоднократных тесных консультаций подписали следующие рамочные документы:

1. «Соглашение о базовых принципах создания и деятельности совместного предприятия между ЗАО «Азербайджанские железные дороги», АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

2. Меморандум о стратегическом сотрудничестве по транзиту казахстанской нефти через территорию Азербайджанской Республики между АО «Национальная компания «КазМунайГаз» и Государственной Нефтяной Компанией Азербайджанской Республики.

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области туризма.

4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области спорта.

5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области культуры.

6. План мероприятий по реализации Соглашения между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области труда, занятости и социальной защиты населения от 24 мая 2005 года на период с 2023 по 2024 годы.

7. Протокол встречи между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

8. Меморандум о сотрудничестве в сфере расширения транспортного взаимодействия и цифровизации Срединного Коридора между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

9. Меморандум о сотрудничестве в области поставок судов и железнодорожных локомотивов между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерством экономики Азербайджанской Республики.

10. Соглашение о совместном предприятии по прокладке волокно-оптической линии связи по дну Каспийского моря между АО «Казахтелеком» и ООО «Азертелеком».

Ранее в ходе встречи Премьера-Министра Алихана Смаилова с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым было отмечено, что взаимодействие двух стран является ярким примером стратегического партнерства и союзничества, основанного на доверии и взаимопонимании.

Глава казахстанского Правительства подчеркнул, что по итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос на 40% и превысил $460 млн. По итогам 4 месяцев т.г. взаимная торговля составила $185 млн, увеличившись также на 40%.

Помимо товарооборота стороны активно работают над созданием дополнительной возможности для бизнеса. Об этом может свидетельствовать последняя торговая миссия казахстанских предпринимателей в Азербайджан, в рамках которой подписаны контракты на сумму более $ 55 млн, в то время как ранние выпуски казахстанских торговых миссий привели к соглашениям на сумму от $ 30 до 35 млн.

Напомним лидеры Казахстана и Азербайджана в ходе предыдущих встреч поставили перед правительствами двух стран задачу по доведению взаимного товарооборота до $1 млрд.