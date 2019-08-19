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    «Astana Hub» расширяет сотрудничество с ПГУ имени С. Торайгырова

    19 Августа 2019, 12:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Развитие инновационной экосистемы и человеческого капитала обозначили в меморандуме, который подписали сегодня на втором межрегиональном IT-форуме «Современные информационные технологии и бизнес» в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Международный технопарк IT - стартапов «Astana Hub».

    Форум с участием молодых предпринимателей инновационного сектора, основателей IT - стартапов, инвесторов, бизнес-ангелов и представителей технологического бизнеса проходит в «Доме инвесторов» в Павлодаре.

    Со стороны государства участие в IT-форуме принимает также министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, прибывший в Павлодарскую область с рабочим визитом.

    На протяжении всего дня гостям со всего Казахстана будут представлены 17 проектов, которые разработали павлодарские IT-специалисты. Здесь же будут вручены призы победителям серии хакатонов, проходивших в Павлодаре в этом году с призовым фондом 1.5 млн тенге. Astana Hub на форуме сегодня представляет CEO технопарка господин Джозеф Циглер, который поделится последними новостями столичной стартап-культуры и инновационного предпринимательства. В своем выступлении господин Циглер анонсировал предстоящий тур по Казахстану от Astana Hub – «Startup-Sapary» - и отметил важность развития регионального предпринимательства как неотъемлемую часть формирования экосистемы страны.

    Во время форума планируется подписание меморандума о сотрудничестве между Павлодарском Государственным Университетом им. С. Торайгырова и Astana Hub, который будет предусматривать работы по проведению совместных мероприятий, направленных на популяризацию технологической деятельности, развитие инвестиционной культуры и решение актуальных задач для региона и индустрии.

    Стоит отметить, что в целях развития регионального технологического предпринимательства Astana Hub сотрудничает со столичными вузами, а также ведет работу с казахстанскими технопарками по реализации и продвижению инновационных и стартап проектов и проведению совместных обучающих мероприятий и профессионального нетворкинга.

    Автор:

    Павлодарская область Вузы Связь, ТВ, IT
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