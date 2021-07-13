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    Astana Hub приглашает стартапы решить проблемы Алматы с помощью новых технологий

    13 Июля 2021, 10:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub, Управление цифровизации г. Алматы и АО «Транстелеком» запускают проект Smart City Accelerator Almaty и приглашают к участию представителей казахстанской стартап экосистемы, передает МИА «Казинформ».

    По словам организаторов, помимо устранения насущных проблем мегаполиса за счет адаптации разработанных цифровых продуктов под запросы городских служб и их быстрого внедрения, глобальная цель проекта — это создание площадки для коммуникации между IТ-бизнесом и администрацией города. Именно поэтому был выбран формат акселерации - процесса ускоренного развития стартапов. Стоит отметить, что это - первая специализированная программа Astana Hub в направлении Smart City, реализуемая в тесном сотрудничестве с акиматом.

    Технопарк обеспечит проект опытной квалифицированной операционной командой, которая будет реализовывать 3-месячную обучающую программу. Участники программы под руководством опытных экспертов смогут предложить и развить свои решения по таким направлениям, как безопасность, ЖКХ, здравоохранение, туризм, транспорт, экология, и др.

    Лучшие стартапы смогут претендовать на гранты от 2 до 5 млн тенге в рамках «Программы инноваций» и «Программы развития предпринимательства г. Алматы».

    Прием заявок до 25 июля.

    Длительность программы: с 25 июля по 25 октября (3 месяца).

    Подробная информация доступна по ссылке

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы ЖКХ Акимат Цифровой Казахстан IT-форум Общество
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