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    Astana Hub отбирает стартапы в акселератор

    27 Июля 2020, 14:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До 15 августа международный технопарк IT-стартапов Astana Hub принимает заявки от стартапов, которые хотят попасть в акселератор, передает МИА «Казинформ».

    Программа длится три месяца, в ходе которых команды будут развивать свой проект, работать с наставниками и трекерами.

    Участие бесплатное.

    Подать заявку могут стартапы на стадии разработки минимального продукта или прототипа и иметь не менее 2-х ключевых участников команды.

    После отбора лучшие стартапы попадают в акселератор Astana Hub. В программе:

    - 12 недель обучения

    - Рост выручки в 5-10 раз

    - Детальный план на будущее вашего стартапа

    - Знания в маркетинге, аналитике и продажах

    - Выход на международные рынки

    Акселератор пройдет в режиме онлайн, а значит обучаться можно онлайн из любой точки мира. В каждый поток принимается ограниченное количество стартапов, поэтому успейте подать заявку на участие на сайте.

    Стартапы предыдущего потока акселератора (7-й поток), несмотря на финансовый и экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса в мире за три месяца участия в программе акселерации Astana Hub увеличили свои продажи на 28,7 миллионов тенге, а общая сумма продаж на конец акселерационной программы составила более 114 миллионов тенге. Это проекты в области e-commerce, образования, виртуальной и дополненной реальности, финтех, недвижимости, автоматизации бизнес-процессов компаний и др.

    Сегодня программу акселерации Astana Hub прошли 169 стартапов. По итогам акселерационной программы проходит Demo Day, где лучшие стартапы представят свои проекты перед потенциальными инвесторами. Главная задача выпускников – стартапов – заинтересовать потенциальных инвесторов и привлечь инвестиции в развитие своего проекта.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Образование Связь, ТВ, IT
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