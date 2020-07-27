Astana Hub отбирает стартапы в акселератор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До 15 августа международный технопарк IT-стартапов Astana Hub принимает заявки от стартапов, которые хотят попасть в акселератор, передает МИА «Казинформ».

Программа длится три месяца, в ходе которых команды будут развивать свой проект, работать с наставниками и трекерами.

Участие бесплатное.

Подать заявку могут стартапы на стадии разработки минимального продукта или прототипа и иметь не менее 2-х ключевых участников команды.

После отбора лучшие стартапы попадают в акселератор Astana Hub. В программе:

- 12 недель обучения

- Рост выручки в 5-10 раз

- Детальный план на будущее вашего стартапа

- Знания в маркетинге, аналитике и продажах

- Выход на международные рынки

Акселератор пройдет в режиме онлайн, а значит обучаться можно онлайн из любой точки мира. В каждый поток принимается ограниченное количество стартапов, поэтому успейте подать заявку на участие на сайте.

Стартапы предыдущего потока акселератора (7-й поток), несмотря на финансовый и экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса в мире за три месяца участия в программе акселерации Astana Hub увеличили свои продажи на 28,7 миллионов тенге, а общая сумма продаж на конец акселерационной программы составила более 114 миллионов тенге. Это проекты в области e-commerce, образования, виртуальной и дополненной реальности, финтех, недвижимости, автоматизации бизнес-процессов компаний и др.

Сегодня программу акселерации Astana Hub прошли 169 стартапов. По итогам акселерационной программы проходит Demo Day, где лучшие стартапы представят свои проекты перед потенциальными инвесторами. Главная задача выпускников – стартапов – заинтересовать потенциальных инвесторов и привлечь инвестиции в развитие своего проекта.