Астана должна стать образцом в создании безбарьерной среды - М. Ашимбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Открытое совещание с участием первого заместителя председателя партии «Нұр Отан» Маулена Ашимбаева и акима Астаны, председателя городского филиала партии Асета Исекешева прошло в столичном акимате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на astana.gov.kz.

«Страна не может считаться развитой, если не созданы нормальные условия для людей с ограниченными возможностями, их лечение, адаптация к обществу, их образование и трудоустройство. Речь идет не о благотворительности, а о защите и обеспечении законных прав людей с ограниченными возможностями как полноценных членов общества. В создании безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями главный город страны должен стать примером, моделью и образцом для других населенных пунктов нашей страны. Мы все должны к этому стремиться», - отметил М. Ашимбаев.

В столице зарегистрировано более 23 тысяч людей с особыми потребностями. По словам Асета Исекешева, в рамках исполнения поручений Главы государства была проведена определенная работа по паспортизации всех объектов образования, культуры, спорта, здравоохранения, а также торговых и других помещений на предмет доступности для людей с ограниченными возможностями.

«С 2012-2016 годы были паспортизированы 400 объектов, в 2017 году - 705. По результатам из 1 106 паспортизированных объектов на сегодняшний день адаптировано 72 %. Это объекты здравоохранения - 35, спорта - 12, культуры - 15, образования - 71, малого и среднего бизнеса - 388. На оставшихся 164 объектах ведутся работы по обеспечению доступа для маломобильных групп населения. В Интерактивную карту доступности внесено 639 объектов», - проинформировал аким.

По его словам, только за прошлый год акиматом было установлено 200 пандусов к тротуарам, почти 100 квадратных метров тактильных плит для слабовидящих людей, смонтировано 1 606 устройств со звуковым сигналом, оборудовано 300 табло вызова пешехода с тактильным вибросигналом.

В городе у операторов пассажирских перевозок имеется 1 158 единиц подвижного состава. Из них 742 автобуса оборудованы откидными устройствами (трапом) для удобства посадки и высадки пассажиров с ограниченными возможностями (колясочников). 145 столичных предпринимателей, в том числе владельцы сети аптек «Гиппократ», холдинга «Цесна», сети столовых «Тайказан», согласились адаптировать свои объекты.

Стоит отметить, господдержка осуществляется с учетом интересов не только граждан с особыми потребностями, но и членов их семей.

«В центре социальной адаптации «Нұрлы жүрек» действуют дневные отделения для взрослых и детей с особыми потребностями. Таким образом их родственники имеют возможность работать и заниматься собственными делами. Для категории одиноких, престарелых и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы особые медицинские условия в Центре социального обслуживания «Шарапат». Работает дневное отделение, включающее медицинское обслуживание, бассейн, массаж, досуговую деятельность», - сказал А. Исекешев.

Эти и другие мероприятия в области инклюзии объединены в реализуемой Астанинским городским филиалом партии «Нұр Отан» комплексной программе «Астана - город сильных духом людей». Этот проект направлен на создание безбарьерной среды для маломобильных горожан и обеспечение условий их жизнедеятельности, равных с остальными категориями населения.

Совершенствуется и система инклюзивного образования. На сегодняшний день работают две специальные школы-интерната. В 12 детских садах предусмотрены коррекционные и специализированные группы. Успешно реализован проект «Инклюзивное образование в условиях колледжа».

«Сейчас разрабатывается концепция, которая охватит все уровни образования, в том числе спортивные секции, кружки для творческого развития и др. Вместе с тем есть проблемы и нерешенные вопросы. В этой связи мы рассчитываем на поддержку со стороны общественности, неправительственных организаций, людей с особыми потребностями», - сообщил аким.

Также в ходе совещания были заслушаны предложения от представителей общественных объединений инвалидов.

Резюмируя, Асет Исекешев отметил несколько вопросов, по которым на данный момент ведется активная работа.

В частности, аким рассказал о спортивном комплексе, ориентированном только для людей с ограниченными возможностями.

«В спорткомплексе будут заниматься спортом только люди с ограниченными возможностями, для них оборудованы залы, ванные комнаты, блоки-питания и так далее. Панируем максимально охватить всех желающих заниматься спортом», - отметил А. Исекешев.

Также он рассказал о новых парках и скверах, которые планируется построить в этом и следующем годах. В целях оперативной и качественной работы было принято решение об усилении центра урбанистки.

Аким сообщил о своем решении включить людей с ограниченными возможностями в состав градостроительного совета.

«В состав градсовета будут включены представители НПО - люди с ограниченными возможностями, которые будут активно участвовать в реализации всех проектов», - пояснил А. Исекешев.

Также в «Астана генплан» и транспортных компаниях на постоянной основе будут задействованы советники из числа людей с ограниченными возможностями.

Городской акимат планирует и дальше оказывать содействие в трудоустройстве лиц с особыми потребностями на постоянные рабочие места, стремиться к максимальному созданию «безбарьерной среды» для инвалидов, а также помогать в развитии инклюзивного образования.

«Сейчас, учитывая огромный интерес к спортивным мероприятиям, мы уделяем особое внимание развитию спорта для людей с особыми потребностями. Во-первых, в августе мы принимаем специальную программу, в рамках которой за счет городского бюджета на базе нескольких спортивных комплексов и паралимпийского центра, вмещающего в себя 4 тыс. человек, будут максимально охвачены все желающие заниматься спортом.

Во-вторых, решено подготовить рекомендации в министерство образования РК по подготовке педагогов и специальных инструкторов. В-третьих, внедряется новый урбанистический подход. Теперь при проектировании парков, скверов, пешеходных переходов в состав градсовета войдут люди с ограниченными возможностями», - пояснил А. Исекешев.

«Уже сейчас с учетом предложений и пожеланий горожан вместо снесенных аварийных ветхих домов в Сарыаркинском районе мы решили построить скверы. В рамках программы «Астана - город сильных духом людей», реализуемой при поддержке партии «Нұр Отан», мы учитываем все предложения по улучшению комфортных условий города», - отметил аким.