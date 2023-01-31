Астана должна быть образовательным и интеллектуальным центром страны - Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астана должна притягивать к себе таланты, быть образовательным и интеллектуальным центром страны, сказал Президент в ходе совещания по развитию столицы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Однако сохраняется проблема дефицита мест в детских садах и школьных учреждениях. Сегодня в очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей. В свое время эту проблему должен был решить специальный госзаказ. Несмотря на финансирование частных детских садов, проблема очередности до сих пор не решена. Конечно, к деятельности детских частных садов должны предъявляться определенные требования, но не стоит вмешиваться в их работу путем проведения ненадлежащих проверок. Кроме того, некоторые столичные школы все еще продолжают работать в трехсменном режиме.

В столице не выполняются планы по строительству школ. В прошлом году построено всего 3 новые школы, не введено 8. В результате увеличивается количество трехсменных и переуплотненных школ.

В некоторых классах более 30 учеников. Это все влияет на качество обучения. Кроме того, ощущается нехватка мест в специальных школах для детей с особыми потребностями. Акимат совместно с Министерством просвещения должны более активно работать в данном направлении. Строительство школ – это стратегическая задача. И в ее реализации должны активно участвовать не только государство, но и состоятельные граждане. Об этом я уже говорил. Но в этом направлении не хватает частной инициативы и конкретных предложений. В целом надо продумать вопросы строительства школ за счет частного капитала», - отметил Глава государства.



