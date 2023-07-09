Astana Ballet Gala состоится 14 июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 14 июля в театре «Астана Балет» состоится великолепный Astana Ballet Gala, посвященный юбилею театра, который станет незабываемым событием в культурной жизни столицы. В программу войдут отрывки из самых ярких постановок за 10 лет истории театра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Наш театр – уникальное место, где талантливые артисты, хореографы, педагоги самовыражаются, принося вклад в развитие искусства Казахстана. Наша главная задача – создать уникальную программу, которая понравилась бы всем и запомнилась надолго, это – проявление нашей страсти, нашего таланта, нашей любви к искусству. Мы всегда стремимся удивить и порадовать всех ценителей театрального искусства, работаем над каждой деталью, поэтому приглашаем всех на празднование нашего юбилея», – отмечает директор театра Александр Совостьянов.

В программе вечера будут представлены знаковые спектакли театра «Астана Балет»: фрагменты из культовых классических и неоклассических спектаклей – «Корсар», «Спартак», «Кармен-сюита», «Легенда о любви» и многих других; работ бразильского хореографа Рикардо Амаранте – «Diversity», «Love Fear Loss», «A Fuego Lento»; авторских и национальных балетов; а также хореографические миниатюры из концертных программ «Восточная рапсодия» и «Наследие Великой степи». Кроме того, публику ожидают композиции в исполнении симфонического оркестра театра под руководством маэстро Армана Уразгалиева.

«История нашего театра – это история развития отечественного хореографического искусства. Astana Ballet Gala, посвященный празднованию юбилея, является важным событием для нашего театра, которое демонстрирует уникальность и красоту нашего творчества. Мы хотим порадовать зрителей показом самых красивых номеров, которые были созданы за 10 лет, и подарить незабываемые эмоции», – поделилась хореограф Айгуль Тати.

Стоит отметить, что Astana Ballet Gala – настоящее театральное произведение искусства, где совершенная техника исполнения сочетается с гармонией музыки.

«Эта программа является воплощением накопленного за 10 лет опыта, трудолюбия и таланта всех наших артистов, хореографов, преподавателей, сотрудников театра. Мы посвятили много усилий, времени и энергии, чтобы сделать Gala нашим духовным наследием и отразить в нем достижения нашего театра. Приглашаем зрителей погрузиться в искусство, насладиться прекрасной хореографией и музыкой. Празднование юбилея – это наша победа и возможность поделиться нашим успехом с широкой аудиторией», – заключил художественный руководитель театра Нурлан Канетов.

Мероприятие состоится при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.