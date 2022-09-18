«Астана Балет» выступит с гастролями в Караганде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 22 октября творческий коллектив «Астана Балет» выступит с гастролями в Караганде в рамках международного фестиваля оперетты и мюзикла «DosStar», который ежегодно проходит по инициативе Карагандинского академического театра музыкальной комедии и поддержке управления культуры, архивов и документации Карагандинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Карагандинский зритель всегда очень тепло принимает нас, и мы это ценим. На этот раз мы везем премьеры прошлого сезона - спектакли «Арканы судьбы» и «Падшие ангелы», уже завоевавшие любовь столичного зрителя. Мы подходим к этим гастролям с большим чувством ответственности и уверены в том, что сможем удивить искушенного зрителя изысканными полотнами из нашего репертуара», - сообщил директор театра Александр Совостьянов.

В этот день жители и гости одного из крупнейших культурных центров Казахстана смогут увидеть шедевр современного балета «Падшие ангелы» гения современного танца Иржи Килиана в постановке хореографа Стефана Жеромски. Это - один из самых необычных опусов из цикла черно-белых балетов известного хореографа был поставлен в 1989 году и с тех пор является несомненным бестселлером в мире танца. Результатом симбиоза хореографии Килиана и барабанной композиции Стивена Райха стал восхитительный полет восьми балерин.

Спектакль пройдет под живое звучание барабанов: группа ударных симфонического оркестра театра «Астана Балет» исполнит сложнейшее произведение американского минималиста Стивена Райха «Drumming». Эта синергия музыкантов и танцовщиц создает невероятную атмосферу, вводя зрительный зал в гипнотический транс.

Во втором отделении вечера будет представлен одноактный балет «Арканы судьбы» известного музыканта Карина Абдуллиной в хореографии Мукарам Авахри в сопровождении симфонического оркестра театра «Астана Балет» под управлением главного дирижера Армана Уразгалиева.

Каждый из номеров балета - это отдельное небольшое произведение, повествующее об удивительных персонажах – Старших арканах древней системы карт Таро. Они мистические и загадочные, таинственные и безграничные, как космос. Через весь спектакль проходит сквозная тема судьбы и общая атмосфера средневековья, которая слышится в музыке, и обретает свое законченное воплощение в готических витражах, костюмах, в идее карнавала и масок.

Кроме того, ведущие солисты театра «Астана Балет» Айнур Абильгазина и Сундет Султанов примут участие в финальном гала-концерте, который состоится 23 октября.